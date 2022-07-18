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«ПСЖ» может за 30 млн евро подписать Инасиу из «Спортинга» на замену Кимпембе

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу интересен «ПСЖ». Парижане рассматривают 20-летнего португальца в качестве потенциальной замены Преснелю Кимпембе, который может перейти в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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