3D-печать скоро станет дороже в США

Эра дешевой 3D-печати в США, похоже, подходит к концу. Идеальный шторм из недавно введенных тарифов быстро приводит к росту цен, поскольку тарифы на китайские товары, среди которых популярные 3D-принтеры от Bambu Lab, Creality, Elegoo и Anycubic, достигли рекордной отметки в 145 %.