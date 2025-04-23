Первые 7 недель (седмиц) после Пасхи — особое время, в которое празднуется Пасха. Заканчивается оно на праздник Троицы (Пятидесятницы).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Первые 7 недель (седмиц) после Пасхи — особое время, в которое празднуется Пасха. Заканчивается оно на праздник Троицы (Пятидесятницы).