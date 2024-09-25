Врач Исаев рассказал про опасное отличие вейпов от обычных сигарет

Руководитель психиатрической и наркологической клиники, врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что контролировать дозу опасных веществ при курении вейпов значительно сложнее, чем при использовании обычных сигарет.
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