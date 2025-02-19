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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу провели для детей «Урок мужества»

Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу провели для детей «Урок мужества»

Накануне Дня защитника Отечества с целью воспитание патриотических чувств и формирования гражданственности у подрастающего поколения сотрудники регионального Управления МВД России пригласили в гости детей, воспитывающихся в замещающих семьях, и провели для них «Урок мужества».

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