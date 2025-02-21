241 год с того дня, как город Севастополь получил своё имя

Сегодня 241 год с того дня, когда Севастополь получил своё имя. В 1784 году императрица Екатерина II своим указом «Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии» дала нашему городу новое имя — Севастополь: августейший, императорский город, город, достойный поклонения.