Вести Севастополь
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Вести Севастополь

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241 год с того дня, как город Севастополь получил своё имя

Сегодня 241 год с того дня, когда Севастополь получил своё имя. В 1784 году императрица Екатерина II своим указом «Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии» дала нашему городу новое имя — Севастополь: августейший, императорский город, город, достойный поклонения.

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