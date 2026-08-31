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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о нейтральных статусах: «Очень странная система, при которой нет никаких критериев и неизвестно, кто принимает решение»

Хореограф Илья Авербух высказался о невыдаче нейтрального статуса ряду российских фигуристов. «ISU пока не дает нейтральный статус паре Анастасия Мишина/ Александр Галлямов .

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