INSAYDER.SU

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Не надо оскорблять евреев приравнивая болтуна Шендеровича к умным евреям. Какой с него писатель.  Позор и только!«У Путина не оста...
  • Михаил
    Ночной глас"обиженного" еврея...«У Путина не оста...
  • Владимир Акулов
    Ти-ж-ж-ж-ж-ё-ё-ё-ё-лый   ж-ж-ж-изнь  у  бандитов!В Афинах застрели...

Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель - «Религия»

Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель - «Религия»

МОСКВА, 19 янв - . Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх