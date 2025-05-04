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Крупные японские компании не используют ИИ при найме сотрудников

Крупные японские компании не используют ИИ при найме сотрудников

Более половины крупных японских компаний не используют искусственный интеллект при найме сотрудников, что подчеркивает осторожную позицию в отношении использования ИИ при найме, несмотря на его растущее использование на рабочих местах, сообщает 4 мая деловое агентство Kyodo News, публикуя данные собственного опроса.

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