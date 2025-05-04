Крупные японские компании не используют ИИ при найме сотрудников

Более половины крупных японских компаний не используют искусственный интеллект при найме сотрудников, что подчеркивает осторожную позицию в отношении использования ИИ при найме, несмотря на его растущее использование на рабочих местах, сообщает 4 мая деловое агентство Kyodo News, публикуя данные собственного опроса.
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