ИА Регнум
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ИА Регнум

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Уходящий с поста канцлера ФРГ Шольц пожелал своему преемнику Мерцу успехов

Уходящий с поста канцлера ФРГ Шольц пожелал своему преемнику Мерцу успехов

Уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), а также кандидату на пост главы правительства Фридриху Мерцу.

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