Уходящий с поста канцлера ФРГ Шольц пожелал своему преемнику Мерцу успехов

Уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), а также кандидату на пост главы правительства Фридриху Мерцу.