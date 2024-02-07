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Парламентская газета

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В РЖД рассказали, что изменилось в правилах перевозки животных

Если в поезде обнаружат бесхозное животное, его довезут до ближайшей станции, где есть вокзал и передадут дирекции вокзала, а там подождут несколько дней, не обратится ли хозяин на горячую линию, после чего передадут питомца в организацию, которая занимается бездомными животными.

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