Тюльпаны зацвели на Соколе

Первые тюльпаны распустились на клумбах в районе Сокол. Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин», нежно-розовый «Шуга Лав».
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