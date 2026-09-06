На набережной у Омской крепости заменили растения, которые вчера вечером вытоптали посетители. Толпа людей поднималась на обзорную площадку прямо по свежим саженцам, хотя для подъема наверх предусмотрены ступеньки.
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