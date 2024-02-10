Оториноларинголог: причиной носового кровотечения могут быть десятки факторов

Носовое кровотечение может быть вызвано местным повреждением носа или быть следствием заболеваний других органов и систем организма, в том числе — печени, рассказала доктор-оториноларинголог Асият Зиркуева.
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