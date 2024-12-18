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Кинотеатр "Юность" в Москве откроется после реконструкции 19 декабря

Кинотеатр "Юность" в Москве откроется после реконструкции 19 декабря

Кинотеатр "Юность" сети "Москино" в Москве вновь откроется 19 декабря после реконструкции. Обновлённые залы с комфортными условиями, современными проекторами и звуковыми системами предложат зрителям новые и классические фильмы.

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