Экономист Остапкович: ЕС не сможет закрыть рынок от Китая

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Евросоюз не сможет закрыть рынок от КНР, поскольку зависимость от китайской продукции, особенно одежды, обуви и бытовых товаров, слишком велика.