Михаил Дегтярев назначен министром спорта Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева министром спорта страны. Это решение было принято после того, как кандидатура губернатора Хабаровского края была одобрена депутатами Государственной Думы на пленарном заседании.
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