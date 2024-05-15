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Михаил Дегтярев назначен министром спорта Российской Федерации

Михаил Дегтярев назначен министром спорта Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева министром спорта страны. Это решение было принято после того, как кандидатура губернатора Хабаровского края была одобрена депутатами Государственной Думы на пленарном заседании.

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alik3456 Джексон
Футбол и бамбинтон в сторону! Шпаги в руки Один на всех и все на одного...
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