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ТАСС

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"ЛизаАлерт": доступ к системе видеонаблюдения облегчит поиски людей

"ЛизаАлерт": доступ к системе видеонаблюдения облегчит поиски людей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Получение доступа к системе видеонаблюдения могло бы сильно облегчить работу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и помочь быстрее находить людей.

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