"ЛизаАлерт": доступ к системе видеонаблюдения облегчит поиски людей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Получение доступа к системе видеонаблюдения могло бы сильно облегчить работу поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и помочь быстрее находить людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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