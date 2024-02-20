Теракт и дебош со стрельбой по полицейским обошелся сибиряку в 13 лет тюрьмы

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Октябрьском Мошковского района в марте-2023. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, жительница поселка позвонила с дежурную часть с жалобой на 61-летнего пьяного соседа, который грозит ее убить.