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  • Гарий Щерба
    ТВАРИ.....Оливер Стоун раск...
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    Что хохлы первые где они воюют. Они прошаренные даже если на них специально охотиться.Такого пока не ви...
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Оливер Стоун раскрыл настоящие планы США по России в 21 веке

Оливер Стоун раскрыл настоящие планы США по России в 21 веке

Режиссер Оливер Стоун в беседе с порталом «MovieWeb» раскрыл настоящие планы США по России в 21 веке.

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Гарий Щерба
ТВАРИ.....
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