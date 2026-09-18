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Ростех

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Ростех «под ключ» оснастил аэропорт Махачкалы системами управления полетами и безопасности

Ростех «под ключ» оснастил аэропорт Махачкалы системами управления полетами и безопасности

Фото: «Азимут» Компания «Азимут» Госкорпорации Ростех завершила оснащение аэропорта Махачкалы в рамках его реконструкции.

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