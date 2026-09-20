Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва в избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики.
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