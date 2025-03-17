НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Маскерано о голе Месси «Атланте»: «Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать?»

Форвард «Интер Майами» сравнял счет (1:1) в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1). «Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать? Это футболист, умеющий забивать самые красивые голы», – сказал тренер «Интер Майами».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх