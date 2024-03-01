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Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen) анонсирует новый альбом величайших хитов

Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen) анонсирует новый альбом величайших хитов

В следующем месяце Sony Music отметит творчество Брюса Спрингстина (Bruce Springsteen) коллекцией оригинальных песен, охватывающих его легендарную 50-летнюю карьеру звукозаписывающего продюсера, от "Приветствия из Эсбери Парк, Нью-Джерси" 1973 года до "Письма к вам" 2020 года.

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