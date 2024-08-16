Расчеты орудий «Нона-К» уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ

Расчеты буксируемых 120-миллиметровых орудий «Нона-К» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения спецоперации.
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