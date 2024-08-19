Шум, крики, маты: дружинники избавили популярный челябинский сквер от маргиналов

Жители спального района устали от пьяных орд, громко "отдыхающих" по ночам.Сквер, расположенный вдоль проспекта Победы в Челябинске печально известен тем, что в нём любят собираться орды маргиналов, распивающих спиртное.
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