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Закон, порядок, государство

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В рамках Межрегиональной экспедиции «Дальневосточный фронт - 2024» поисковые группы продолжают работу по поиску захоронений советских солдат

В рамках Межрегиональной экспедиции «Дальневосточный фронт - 2024» поисковые группы продолжают работу по поиску захоронений советских солдат

В экспедиции принимают участие более 70 человек, в том числе и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа.

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