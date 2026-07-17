Поквартирные обходы и информационные центры: как в Крыму помогают жителям в зонах отключений

В Крыму организовали поквартирные обходы в районах с частыми отключениями электроэнергии. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.