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Крымская газета

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Поквартирные обходы и информационные центры: как в Крыму помогают жителям в зонах отключений

Поквартирные обходы и информационные центры: как в Крыму помогают жителям в зонах отключений

В Крыму организовали поквартирные обходы в районах с частыми отключениями электроэнергии. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

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