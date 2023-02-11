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Экс-хавбек «Динамо» Сапета покинул «Волгу»

Экс-хавбек «Динамо» Сапета покинул «Волгу»

«Волга» объявила об уходе хавбека Александра Сапеты. Ульяновский клуб и 33-летний игрок приняли совместное решение о прекращении действия контракта.

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