Камчатская пенсионерка стала фигуранткой дела за перевод денег экстремистам

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту денежного перевода 65-летней местной жительницей экстремистской организации.
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