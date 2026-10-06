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Камчатская пенсионерка стала фигуранткой дела за перевод денег экстремистам

Камчатская пенсионерка стала фигуранткой дела за перевод денег экстремистам

На Камчатке возбудили уголовное дело по факту денежного перевода 65-летней местной жительницей экстремистской организации.

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