Geely представила «заряженный» EX2. Хетчбэк получил заниженную и трековую версии

«Заряженные» Geely EX2 Бренд Geely активно продвигает свои электрокары по всему миру, но на этот раз подошел к вопросу максимально радикально, представив на фестивале Festival Interlagos в Бразилии «заряженный» хетчбэк EX2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым