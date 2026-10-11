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Geely представила «заряженный» EX2. Хетчбэк получил заниженную и трековую версии

«Заряженные» Geely EX2 Бренд Geely активно продвигает свои электрокары по всему миру, но на этот раз подошел к вопросу максимально радикально, представив на фестивале Festival Interlagos в Бразилии «заряженный» хетчбэк EX2.

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