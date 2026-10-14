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«Пилот Пикассо» нарисовал в небе над Миссури картину Эдварда Мунка «Крик»

«Пилот Пикассо» нарисовал в небе над Миссури картину Эдварда Мунка «Крик»

Самолет Cessna под пилотированием американца Бенджамина Макдэниэла, прозванного «Пилот Пикассо», схематично нарисовал в небе над Миссури картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик».

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