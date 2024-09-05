Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов стал ректором НГПУ

Пока он работает в статусе исполняющего обязанности руководителя вузаВице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов перешёл на должность ректора Новосибирского государственного педагогического университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии