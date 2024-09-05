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Царьград

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Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов стал ректором НГПУ

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов стал ректором НГПУ

Пока он работает в статусе исполняющего обязанности руководителя вузаВице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов перешёл на должность ректора Новосибирского государственного педагогического университета.

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