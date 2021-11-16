На семью «славян» с ребёнком (причём, кроха был вообще в переноске) снова толпой напали мигранты. Это просто дикость! Блокпосты и усиление уже есть в Новых Ватутинках, где случилась похожая история, но явно они нужны по всей Центральной России.
Мигранты опять напали на семью с ребёнком
Комментарии
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Galina Adler
А почему " хулиганство" когда человеку голову проломили? Хулиганством можно назвать ссаньё на дверь подъезда и оштрафовать не хило, а за причинение умышленного вреда здоровью, которое ещё неизвестно чем закончится и ещё массовой угрозы ножами - это уже уголовное дело, а в массе - то удвоенное в разы. За массовую драку в сов. вр. даже если просто рядом проходил и попал под облаву по 10 лет давали отсидки в строгом режиме.
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3 час.
3
Наталья Юнчиц
Мигрант справлял нужду у дверей дома, эка невидаль!!!! В октябре 2021 года в КУЛЬТУРНОЙ столице- г. Санкт-Петербурге, прямо у станции метро ПАРНАС один из этих баранов делал тоже самое. Вечер...Народа тьма и никто не сделал замечание. Я прошла мимо, конечно, к сожалению, тоже деградирую.... Раньше я бы ввязалась в свору.....
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1 час.
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