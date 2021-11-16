Мигранты опять напали на семью с ребёнком

Galina Adler

А почему " хулиганство" когда человеку голову проломили? Хулиганством можно назвать ссаньё на дверь подъезда и оштрафовать не хило, а за причинение умышленного вреда здоровью, которое ещё неизвестно чем закончится и ещё массовой угрозы ножами - это уже уголовное дело, а в массе - то удвоенное в разы. За массовую драку в сов. вр. даже если просто рядом проходил и попал под облаву по 10 лет давали отсидки в строгом режиме.