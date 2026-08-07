В Красноярске полиция при поддержке СОБР пресекла деятельность организованной группы, инсценировавшей ДТП для получения страховых выплат

Сотрудниками 6 отдела УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно со следователями СЧ ГСУ краевого главка при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии задержаны двое красноярцев 1992 и 1988 гг.
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