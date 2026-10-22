По итогам третьего квартала 2026 года Ямал стал самым «вахтовым» регионом в УрФО: в ЯНАО 43% от общего числа вакансий приходится на предложения с вахтовым графиком.
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