BELARUSы на ВДНХ.

Дни Могилевской области пройдут на ВДНХ в Москве с 29 марта по 22 апреля. В белорусском павильоне будет представлена тематическая экспозиция ´Могилевщина - героическое прошлое и славное будущее´, сообщили в Могилевском облисполкоме.