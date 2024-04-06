BELARUSы на ВДНХ.

Дни Могилевской области пройдут на ВДНХ в Москве с 29 марта по 22 апреля. В белорусском павильоне будет представлена тематическая экспозиция ´Могилевщина - героическое прошлое и славное будущее´, сообщили в Могилевском облисполкоме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии