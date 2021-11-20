УАЗ рассказал о новой концепции развития. Компания готова к альянсу

О закрытии Ульяновского автозавода речи не идет. Напротив, "Соллерс" готовит УАЗ к партнерству с глобальным автоконцерном, который, как предполагается, принесет свою платформу для производства автомобилей под собственным брендом и под брендом УАЗа.