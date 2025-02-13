Вдовьи мемуары: борьба за наследство Градского получила новый поворот

Новый поворот в деле о наследстве народного артиста РФ Александра Градского. Правда ли старшие дети музыканта обнаружили личный дневник его последней жены Марины Коташенко? И какие шокирующие подробности этого брака узнали? Почему сын маэстро Даниил до сих пор судится с последней супругой отца? А также: откровенное эксклюзивное интервью третьей жены исполнителя — Ольги Фартышевой.