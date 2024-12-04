Игорь Осинькин не хотел ехать с «Крыльями» на матч с «Зенитом»

Об этом рассказал Тимур Гурцкая Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» рассказал, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог покинуть пост перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом».
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