Игорь Осинькин не хотел ехать с «Крыльями» на матч с «Зенитом»

Об этом рассказал Тимур Гурцкая Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» рассказал, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин мог покинуть пост перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом».