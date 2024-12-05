Россияне сталкиваются с трудностями при подаче документов на визу в Великобританию

С 4 декабря 2023 года обработка визовых заявлений для поездок в Великобританию перешла к компании VFS Global, после того как предыдущий оператор TLS-Contact завершил свою деятельность на территории России .
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