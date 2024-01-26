В Москве возбудили дело против главы узбекского землячества. Он сравнил участников СВО с петухами На главу узбекского землячества завели дело за унижающий участников СВО пост В Москве в отношении главы узбекского землячества Баратова возбуждено уголовное дело об экстремизме.
Лубянке будет интересно!
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Снова ФСБ и Лубянка.Где список зарегистрированных фирм этническими узбеками и способы привлечения земляков-мигрантов.Мелочь.Но в тени.
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21 час.
Н
Николай
"...Спустя время [узбеки] могут создать на территории России второй Узбекистан»..." А за это он должен получить по-жизненное!!!
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21 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Силовикам надо не репу чесать, а начинать чистку диаспор
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19 час.
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