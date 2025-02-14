Применение плит OSB в строительстве

OSB, или ориентированно-стружечная плита, представляет собой современный строительный материал, изготовленный из древесной стружки, которая склеивается под высоким давлением и температурой с использованием водостойких смол.
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