«Самолёт» подтвердил погашение долгов: 40% обязательств уже закрыто

Девелопер «Самолёт» подтвердил намерение полностью рассчитаться с контрагентами. Заявление прозвучало на фоне публикаций в Telegram‑каналах о судебных претензиях: ряд рекламных агентств в 2026 году потребовали от группы 1 млрд рублей.
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