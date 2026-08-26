«Самолёт» подтвердил погашение долгов: 40% обязательств уже закрыто

Девелопер «Самолёт» подтвердил намерение полностью рассчитаться с контрагентами. Заявление прозвучало на фоне публикаций в Telegram‑каналах о судебных претензиях: ряд рекламных агентств в 2026 году потребовали от группы 1 млрд рублей.