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Российская армия Вагнера начала передачу Бахмута регулярным войскам

Российская армия Вагнера начала передачу Бахмута регулярным войскам

Российская частная армия Вагнера начала передавать свои позиции в Бахмуте регулярным российским войскам в четверг, через пять дней после объявления полного контроля над опустошенным городом на востоке Украины после самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

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