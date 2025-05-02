В Армении восстановили Братскую могилу советских солдат

Заброшенные воинские захоронения советских солдат восстановили члены движения «Победа 9/45» и активисты организации «Евразия» в городе Алаверди Лорийской области Армении, 2 мая сообщает агентство Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии