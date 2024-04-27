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Генеральный директор "Ахмата" надеется, что Магомед Адиев останется главным тренером

Генеральный директор "Ахмата" надеется, что Магомед Адиев останется главным тренером

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров выразил надежду, что клубу удастся договориться с Федерацией футбола Казахстана о том, чтобы Магомед Адиев продолжил работать на посту главного тренера грозненской команды.

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