Генеральный директор "Ахмата" надеется, что Магомед Адиев останется главным тренером

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров выразил надежду, что клубу удастся договориться с Федерацией футбола Казахстана о том, чтобы Магомед Адиев продолжил работать на посту главного тренера грозненской команды.
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