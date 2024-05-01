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Сауль Альварес: «Вырублю Мунгуйю к восьмому раунду. Я нахожусь на другом уровне»

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе состоится в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

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