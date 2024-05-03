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Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: Украину спасут только переговоры

Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: Украину спасут только переговоры

Экс-помощник генсека ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью Weltwoche призвал «настоящих друзей Украины» немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией.

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