В Магаданской области полицейские встретились со студентами Северо-Восточного государственного университета

В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». Начальник Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД Денис Малахов встретился со студентами Северо-Восточного государственного университета.
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